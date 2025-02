[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TUCSON ANGEL VITTORIA E PLAYOFF RAGGIUNTI CON TRE TURNI DI ANTICIPO

Ancora un referto rosa per la Tucson Angel Manfredonia che, battendo tra le mura amiche l’Invicta Molfetta, raggiunge i playoff con tre partite ancora da disputare della regular season.

Sipontini in campo con Ciociola F, Carmone, Alvisi, Grasso e Totaro. Ospiti con Amoruso, Di Gennaro, Arifkhanov, Spadavecchia e Orlando.

Inizio gara con Totaro che si carica immediatamente la squadra sulle spalle provando così a piazzare il primo break.

I molfettesi rispondono con sei triple a cavallo tra il primo e secondo quarto facendo capire che non sono assolutamente disposti a fare da sparring partner. Intervallo lungo con i padroni di casa sul più 5.

Alla ripresa dei giochi vige un sostanziale equilibrio che perdura fino ad inizio quarto periodo quando Ciociola F. e Mafrolla mettono il turbo e piazzano l’allungo decisivo.

Coach Carbone, dopo aver vinto trionfalmente il campionato di promozione, centra magistralmente e per il secondo anno consecutivo i playoff di DR1 (o serie D che dir si voglia).

Prossima sfida in trasferta contro la capolista Duma Bari, un incontro che servirà a definire la classifica di partenza della fase successiva (un nuovo minicampionato di sola andata) alla quale accederanno le prime sei classificate che si porteranno i punti acquisiti negli scontri diretti durante la regular season.

Parziali: 14-11, 31-26, 52-48, 72-63

TABELLINI

TUCSON MANFREDONIA

CARMONE 7, TOTARO A. 19, CIOCIOLA A, CIOCIOLA F. 15, ALVISI 8, CHIAPPINELLI 2, BOTTALICO n.e, VUOVOLO 7, MAFROLLA 10, GRASSO 4, BA. ALL.RE CARBONE

POL. INVICTA MOLFETTA

ORLANDO 8, SANCILIO n.e, ARIFKHANOV 10, ANNESE 2, SPADAVECCHIA, MASTRONARDI 3, FIORE 1, AMORUSO 14, BARILE, DI GENNARO 11, DI LEO 14, ROSELLI n.e. ALL.RE DE BELLIS

Classifica DR1 Puglia Girone A

Corato e Duma Bari 30, Manfredonia 28, Apricena, Trani e Barletta 22, Cus Bari 20, Junior Molfetta 16, Angiulli Bari e Invicta Molfetta 14, Santeramo 4, Ruvo 2. (Trani e Ruvo una gara in meno, Angiulli Bari due gare in meno).

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA