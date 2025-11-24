[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tucson Angel, un ruggito nel silenzio: Molfetta cade 79-64

Commento alla gara

In un PalaDante terribilmente silenzioso, Tucson Angel Manfredonia e JR Pallacanestro Molfetta regalano comunque una sfida vibrante, fatta di strappi, equilibrio e momenti di grande intensità.

LA CRONACA

L’avvio è tutto degli ospiti, trascinati da un incontenibile Totagiancaspro, autore di tre triple nei primi due minuti. L’Angel è costretta al timeout, ma al rientro la squadra ritrova equilibrio e compattezza, chiudendo il primo quarto sotto di un solo punto (15-16).

Nel secondo periodo Manfredonia mette la testa avanti grazie al piazzato di Grasso, ma l’equilibrio regna sovrano fino alle due triple consecutive di Ba, che scavano il primo solco del match (27-21). La Tucson va al riposo lungo sul 33-28.

L’inizio di terzo quarto premia Molfetta, che torna subito a contatto (35-34), ma i padroni di casa rispondono con grande intensità difensiva. Con l’ingresso del giovane Bottalico, autore di 5 punti preziosi in 11 minuti, la Tucson piazza un break di 9-0 che indirizza la gara, chiudendo il periodo sul 54-43.

Nel quarto finale l’Angel gestisce con maturità fino agli ultimi tre minuti, quando Rosselli riporta Molfetta a -5 (65-60). Manfredonia però non trema: precisione nei possessi decisivi e lucidità nel finale permettono ai ragazzi di chiudere meritatamente sul 79-64.

PROTAGONISTI

Buone prove per Ba (18 punti), Ciociola F. (16) e Grasso (11), determinanti offensivamente nei momenti chiave. Da sottolineare la crescita del giovane Bottalico, protagonista con energia e personalità.

TABELLINI

TUCSON ANGEL MANFREDONIA

Ba 18, Ciociola F. 16, Carmone 10, Vuovolo 8, Grasso 11, Stankowsky 7, Bottalico 5, Ciociola A. 2, Marzulli 2, Prencipe G., Prencipe D., Trombettella.

JR PALLACANESTRO MOLFETTA

Gadaleta 19, Totagiancaspro 15, Rosselli 12, Lasorsa 6, Petruzzella 4, De Giosa 4, Panunzio 2, Dalbis 2, Minervini, Mastrofilippo, Gadaleta M., Altomare.