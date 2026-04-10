Sport Manfredonia
Tucson Angel Manfredonia vs Magna Grecia Castellaneta, domenica è Gara 3
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Tucson Angel Manfredonia vs Magna Grecia Castellaneta – Gara 3
Servirà gara 3 per designare la quarta squadra che approderà in semifinale!
Castellaneta in gara 2 ha mantenuto il fattore campo, complice una Tucson che sul più bello si è sciolta come neve al sole.
Ora non ci sono più margini: domenica 12.04 sarà una gara da dentro o fuori. Un solo risultato per continuare a correre e inseguire la semifinale!
Abbiamo bisogno di tutti voi: servono i nostri tifosi, serve il Paladante come sesto uomo in campo! Facciamo sentire il nostro calore dal primo all’ultimo secondo!
Domenica 12 aprile Ore 18:30 Paladante Tucson Angel Manfredonia vs Magna Grecia Castellaneta