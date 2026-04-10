Tucson Angel Manfredonia vs Magna Grecia Castellaneta, domenica è Gara 3

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Tucson Angel Manfredonia vs Magna Grecia Castellaneta – Gara 3

Servirà gara 3 per designare la quarta squadra che approderà in semifinale!

Castellaneta in gara 2 ha mantenuto il fattore campo, complice una Tucson che sul più bello si è sciolta come neve al sole.

Ora non ci sono più margini: domenica 12.04 sarà una gara da dentro o fuori. Un solo risultato per continuare a correre e inseguire la semifinale!

Abbiamo bisogno di tutti voi: servono i nostri tifosi, serve il Paladante come sesto uomo in campo! Facciamo sentire il nostro calore dal primo all’ultimo secondo!

Domenica 12 aprile Ore 18:30 Paladante Tucson Angel Manfredonia vs Magna Grecia Castellaneta