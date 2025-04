Tucson Angel Manfredonia vince all’overtime e mantiene la vetta: battuto Barletta in rimonta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TUCSON ANGEL VINCE ALL’OVERTIME E MANTIENE LA VETTA: BATTUTO BARLETTA IN RIMONTA

Una partita pazzesca, ricca di emozioni e colpi di scena: la Tucson Angel Manfredonia supera Olio Levante Barletta per 90-81 dopo un tempo supplementare e mantiene il primo posto in classifica a una giornata dalla fine della Poule Promozione del campionato di Divisione Regionale 1 Puglia girone A.

L’avvio sorride ai padroni di casa, trascinati da Totaro (16 punti), che chiudono il primo quarto avanti 24-16. Barletta reagisce nel secondo periodo con Sedena sugli scudi (31 punti totali), andando all’intervallo sotto di un solo punto (36-35), per poi completare la rimonta nel terzo periodo chiudendolo avanti 49-60, grazie a un parziale devastante.

Nel quarto quarto, però, sale in cattedra Ibra Ba, autore di un ultimo periodo da urlo: 14 punti in 10 minuti, con 4 triple pesantissime, che riportano Manfredonia a contatto. A un minuto dalla fine Barletta è ancora avanti di 5, ma la pressione difensiva della Tucson Angel produce il pareggio sul 73-73, con addirittura il tiro della vittoria sulla sirena che non va a segno.

Nel supplementare, non c’è storia: i ragazzi di coach Carbone volano sulle ali dell’entusiasmo e chiudono con un parziale di 17-8 che non lascia scampo a Barletta. Finale 90-81.

Sabato 26 aprile ultimo atto della Poule: trasferta insidiosa a Corato per provare a blindare il primo posto in vista della fase decisiva della stagione.

Parziali: 24-16, 36-35, 49-60, 73-73, 90-81

TUCSON MANFREDONIA: Vuovolo 9, Alvisi 8, Totaro A. 16, Manfredi 5, Carmone 2, Grasso 14, Ba 19, Ciociola A., Ciociola F. 11, Chiappinelli 6, Basta, Bottalico. All. Carbone

OLIO LEVANTE BARLETTA: Kodra 11, Altamura 11, Murolo 8, Sedena 31, Macirella 8, De Blasio 7, Dimastrochicco, Gilli 5. All.re Curci

Comunicazione Giuseppe Anel

Foto:Saverio De Nittis ph