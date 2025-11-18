Tucson Angel Manfredonia, una gara a porte chiuse: “Invasione di campo di un 90enne”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

COMUNICATO UFFICIALE– TUCSON ANGEL MANFREDONIA

A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo emesse dopo l’esame del referto arbitrale relativo alla gara valevole per la 5ª giornata del campionato di Divisione Regionale 1 tra Manfredonia ed Eurobasket Foggia, la società Tucson Angel Manfredonia comunica che la prossima partita di campionato contro la Jr Pallacanestro Molfetta si disputerà a porte chiuse.

Secondo quanto riportato nel referto arbitrale , la sanzione deriva da una “invasione di campo”;

tale “invasione” (andatura claudicante verso la nostra panchina) è avvenuta da parte di un “arzillo signore novantenne”, papà di un nostro tesserato, che ha raggiunto prima la panchina di casa e poi gli arbitri mostrandosi in disappunto con il loro operato; il nonnino è stato prontamente allontanato dal nostro impeccabile addetto agli arbitri ma l’episodio, pur nella sua evidente innocuità, è stato valutato così grave dalla coppia arbitrale. Valutazione che ha poi fatto sanzionare del giudice sportivo la nostra società con una multa e squalifica per una giornata la società ospitante. Purtroppo, questa decisione penalizza l’intera comunità di appassionati di basket sipontini, sempre numerosi e corretti nel sostenere la nostra squadra.

Accettiamo la decisione con senso di responsabilità, ma esprimiamo rammarico per l’interpretazione dei fatti e per la gestione complessiva dell’incontro, che avrebbe meritato, vista la qualità del basket espressa in campo, ben altri protagonisti e non quei signori vestiti in grigio!

La società disapprova con forza l’accaduto e invita tutti i propri sostenitori a continuare a sostenere con passione e correttezza i colori biancocelesti, così come da sempre accade.

Con grande dispiacere comunichiamo inoltre ai più piccoli che, fino a nuova disposizione, non sarà più possibile accedere al campo dopo le gare per i consueti momenti di gioco e svago, in quanto anche tali episodi potrebbero essere interpretati come “invasione di campo”.

Continueremo a lavorare con impegno e serietà per garantire un ambiente sportivo sano, sereno e rispettoso.

Tucson Angel Manfredonia