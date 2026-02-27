[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tucson Angel Manfredonia: sfida ad alta intensità al Paladante

DR1 TUCSON ANGEL vs FORTITUDO APRICENA

Sfida ad alta intensità al Paladante: serve il riscatto!

La 19ª giornata del campionato di DR1 – Girone A mette di fronte Tucson Angel Manfredonia e Fortitudo Apricena, in una gara che si preannuncia combattuta e ricca di emozioni.

Dopo la sconfitta sul parquet di Molfetta, i sipontini vogliono voltare pagina e ritrovare subito la vittoria davanti al proprio pubblico. Determinazione, energia e spirito di squadra saranno le armi fondamentali per riprendere il cammino e continuare il percorso di crescita.

Attenzione però alla Fortitudo Apricena, che arriva in riva al golfo con grande entusiasmo dopo le importanti vittorie contro Eurobasket Foggia e Virtus Altamura. Gli ospiti sono in fiducia e pronti a dare battaglia.

Sarà una sfida dal peso specifico importante: da una parte la voglia di riscatto dei biancazzurri, dall’altra l’entusiasmo e la continuità di risultati degli apricenesi.

Domenica 01/03

Ore 18:30

Paladante – Manfredonia

Tutti insieme per continuare a crescere. Il Paladante deve essere il nostro sesto uomo!