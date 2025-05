[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tucson Angel Manfredonia, l’under15 ad un passo dalle finali nazionali di Agropoli

UNDER15 ECCELLENZA

TUCSON ANGEL MANFREDONIA 64

VIRTUS BOLOGNA 68

Finisce qui la stagione dei nostri ragazzi. Ad un pizzico dalle finali nazionali di Agropoli.

Abbiamo rappresentato la Puglia cestistica come meglio non potevamo.

Paghiamo le sconfitte di misura con Pallacanestro Cantù e Virtus Bologna.

Grazie ai ragazzi autentici protagonisti di questa stagione!

allo staff tecnico (non è un caso se si riesce a raggiungere questi risultati), grazie a chi ci ha sostenuto incondizionatamente e lasciateci dire, grazie a noi società.

Come dei folli abbiamo sempre spinto per far a superare i limiti a tutti i nostri atleti !

Siamo arrivati ad un pizzico dal superarli

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA