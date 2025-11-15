Sport Manfredonia

Tucson Angel Manfredonia, insidia Libertas Foggia

Redazione15 Novembre 2025
ball under basketball ring
Photo by Markus Spiske on Unsplash
🏀 SARÀ ANCORA DERBY TIME AL PALARUSSO! PER LA TUCSON INSIDIA LIBERTAS FOGGIA🔥

Sabato 15 novembre – ore 18:30

📍 Palarusso di Foggia

La Nuova Libertas Foggia ospita la Tucson Angel Manfredonia per una appassionante sfida di Divisione Regionale 1!

I sipontini, attualmente 7ª forza del campionato (2 vittorie, 3 sconfitte), affrontano una Libertas in cerca di riscatto, 12ª in classifica con 1 vittoria e 4 sconfitte.

Sarà una gara dura e combattuta, con la Tucson pronta a dare tutto per conquistare due punti fondamentali e difendere la posizione in classifica. 💪

