Tucson Angel Manfredonia, insidia Libertas Foggia

SARÀ ANCORA DERBY TIME AL PALARUSSO! PER LA TUCSON INSIDIA LIBERTAS FOGGIA

Sabato 15 novembre – ore 18:30

Palarusso di Foggia

La Nuova Libertas Foggia ospita la Tucson Angel Manfredonia per una appassionante sfida di Divisione Regionale 1!

I sipontini, attualmente 7ª forza del campionato (2 vittorie, 3 sconfitte), affrontano una Libertas in cerca di riscatto, 12ª in classifica con 1 vittoria e 4 sconfitte.

Sarà una gara dura e combattuta, con la Tucson pronta a dare tutto per conquistare due punti fondamentali e difendere la posizione in classifica.