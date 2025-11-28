Tucson Angel Manfredonia impegnata ad Apricena

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🔥 DERBY TIME: APRICENA vs TUCSON ANGEL 🔥

📆 Domenica 30 novembre

🕧 Ore 18:30

📍PalaFranchino – Apricena

Derby dauno per la Tucson Angel Manfredonia, attesa sul parquet della Fortitudo Apricena in una sfida che promette intensità, fisicità e grande agonismo. Le due squadre arrivano all’ottava giornata appaiate a quota 8 punti, con un percorso finora molto simile e prestazioni in crescita nell’ultimo turno.



Apricena si presenta come una formazione esperta e solida, con giocatori abituati alla categoria e con un passato importante:

Deletteris e Pistillo protagonisti in serie c solo un paio di anni fa.

garantiscono fisicità, esperienza e presenza vicino al ferro.



A guidare l’attacco ci sono invece D’Uffizzi e Mecci, attualmente migliori marcatori della squadra e veri punti di riferimento del sistema offensivo biancoblù.

La Tucson Angel arriva al derby con entusiasmo dopo l’ultima convincente prestazione e con la volontà di dare continuità al proprio percorso di crescita, consapevole del valore dell’avversario.

