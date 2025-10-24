[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tucson Angel Manfredonia contro la Virtus Matera per la terza giornata

🏀 DR1 PUGLIA, III GIORNATA 🏀

TUCSON ANGEL MANFREDONIA 🆚 VIRTUS MATERA JUNIOR

📅 SABATO 25 Ottobre 2025

🕕 Ore 18:00

📍 Paladante – Manfredonia

⸻

La terza giornata del campionato DR1 Puglia propone una sfida tutta da seguire tra Tucson Angel Manfredonia e Virtus Matera Junior.

I padroni di casa, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, vogliono sfruttare il fattore campo per sbloccarsi e regalare al proprio pubblico una prestazione convincente. Dopo due partite difficili, la formazione sipontina è chiamata a mostrare carattere, intensità e gioco di squadra per risalire in classifica.

Dall’altra parte, la Virtus Matera arriva a Manfredonia con una buona dose di fiducia. I lucani si trovano a metà classifica grazie a un bilancio di una vittoria e una sconfitta, quest’ultima maturata solo di misura contro la capolista Eurobasket Foggia, a conferma del loro ottimo stato di forma e della solidità del gruppo.

La partita si preannuncia equilibrata e intensa: i pugliesi cercheranno la svolta, mentre Matera punta a confermarsi tra le protagoniste del girone.

📣 Tutti al Paladante per sostenere i nostri ragazzi !

Ingresso libero – spettacolo garantito!

