[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tucson Angel Manfredonia campione regionale Under 15 di Eccellenza

🏀 Go go go Tucson Angel Manfredonia Under 15!

Con immenso orgoglio, annunciamo che la Tucson Angel Manfredonia ha conquistato il titolo di Campione Regionale Under 15! Un successo che corona una stagione straordinaria, coronata da una vittoria emozionante nella finale disputata oggi a Gioia del Colle.

Questo trionfo è il risultato di un percorso lungo e impegnativo, che ha visto i ragazzi impegnarsi con determinazione e spirito di squadra.

Un ringraziamento speciale va ai coach Umberto Gramazio e Gianpio Mah Ciociola,al suo staff tecnico e dirigenziale, per la loro dedizione e professionalità. Un grazie sincero anche ai genitori e ai tifosi che hanno supportato la squadra con passione e calore.

Lo ha scritto su Facebook il consigliere delegato allo sport Nicola Mangano