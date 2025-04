Tucson Angel Manfredonia, campionato under 15 alle finali regionali

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TUCSON ANGEL MANFREDONIA; CAMPIONATO UNDER 15 D’ECCELLENZA ALLE FINALI DI GIOIA DEL COLLE IN PROGRAMMA IL 14 E 14 APRILE

La Tucson Angel Manfredonia conclude a Trani con una vittoria (punteggio 72-95) la prima fase del torneo Under 15 d’Eccellenza, prima in classifica con 25 vittorie ed una sola sconfitta.

Ciò non basta per l’assegnazione del titolo di campione regionale, appuntamento per le final four di Gioia del Colle che si terranno il 14 e 15 aprile per conoscere il quintetto vincente. Ad accedervi le prime quattro classificate, con accoppiamenti prima contro quarta e seconda contro terza.

La Tucson Angel Manfredonia sfiderà proprio la Fortitudo Trani nella prima semifinale in programma il 14 alle ore 17:00. Alle 19:00 l’altra semifinale vedrà di fronte Olimpia Gioia e Fortitudo Basket Francavilla.

Il giorno successivo ci saranno le finali.

È opportuno ricordare che il titolo regionale assegna il pass per i “concentramenti” (un mini torneo tra 4 squadre di regioni diverse e le prime 2 squadre di ogni girone parteciperanno alle finali nazionali), mentre la seconda e la terza classificate del campionato pugliese per accedervi dovranno passare da alcuni spareggi.

“Indipendente da come andranno le finali sono molto soddisfatto del campionato disputato finora -commenta coach Umberto Gramazio- stiamo preparando al meglio l’appuntamento di Gioia del Colle, ci faremo trovare pronti”.

“La società è orgogliosa di questo gruppo, i ragazzi hanno avuto una crescita costante. Ora dobbiamo rimanere concentrati per le finali, -conclude la presidente Loredana Lillo- ho la certezza che daranno il massimo per poter giungere al titolo regionale”.