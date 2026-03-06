[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tucson Angel Manfredonia: ancora una gara casalinga

Seconda gara consecutiva tra le mura amiche per la Tucson Angel Manfredonia che, a tre giornate dal termine del campionato, affronta la Virtus Altamura.

I murgiani arrivano in riva al golfo con sei punti in classifica e la consapevolezza di dover preparare al meglio i playout. Nonostante l’ultimo posto, Altamura è squadra viva e combattiva, con giocatori di spessore come Abadia e Sedena pronti a dare battaglia fino all’ultimo possesso.

Per i sipontini sarà fondamentale approcciare il match con concentrazione e intensità, davanti al proprio pubblico, per continuare la corsa in questo finale di stagione.

Domenica 08 marzo Ore 18:30

Paladante

Vi aspettiamo per spingere insieme i nostri ragazzi!