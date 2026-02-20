Tucson Angel Manfredonia a Molfetta
Tucson Angel Manfredonia a Molfetta
Jr Pallacanestro Molfetta Tucson Angel Manfredonia
18^ giornata – Campionato DR1 Girone A
Sfida impegnativa per la Tucson Angel Manfredonia che sarà ospite della Jr Pallacanestro Molfetta.
Match complicato per i sipontini, chiamati ad affrontare una squadra che attualmente occupa il sesto posto in classifica con 18 punti. La formazione molfettese è un gruppo solido, che esprime una pallacanestro concreta e di grande sostanza. La classifica, se vogliamo, non rispecchia appieno il reale valore del team guidato da coach Poli: diverse, infatti, le gare perse con un solo possesso di distanza.
Osservati speciali gli esterni Totagiancaspro e Gadaleta, autentici terminali offensivi e pericolo numero uno per la truppa biancoazzurra grazie alla loro grande vena realizzativa.
Sabato 21/02
Ore 17:30
Pala Poli – Molfetta
Servirà una prestazione di carattere, concentrazione e solidità difensiva per provare a conquistare due punti fondamentali.