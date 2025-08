[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tubazioni rotte, ancora disagi a Siponto: le attività restano chiuse

La rottura di tubazioni sul Lungomare di Siponto, nella giornata di ieri, ha creato non pochi disagi alle attività presenti.

Lo sfogo del Lido Kursaal: “‼️Ennesimo disagio alle attività di Siponto per la rottura di una tubazione sul Lungomare del sole e malgrado le nostre attese dalle ore 14:00 siamo costretti contro la nostra volontà di chiudere il Ristorante.

E poi ci raccontate che i turisti a Manfredonia sono in crescita .

Le barzellette raccontatele a chi non è del settore e non lotta ogni giorno per tirare avanti.

GRAZIE ACQUEDOTTO PUGLIESE.‼️”