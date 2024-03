Trovato strano pesce nell’adriatico, pesa oltre 1000 chili

Trovato strano pesce nell’adriatico, è un raro esemplare di pesce luna. E’ stato ritrovato sulla costiera dell’Emilia Romagna. Sulla spiaggia di Valverde a Cesenatico ed ha un peso di oltre 1000 Kg. Grazie a dei volontari la carcassa del pesce luna è stata rimossa dalla spiaggia.

Trovato strano pesce è il Pesce Luna, le caratteristiche

Il pesce luna anche se a volte viene avvistato nell’adriatico e nel Mediterraneo non è tipico delle nostre zone. Il suo nome deriva dall’aspetto del pesce appiattito sui lati e con una pinna corta. Può arrivare a 4 metri di altezza e pesare quasi 3000 Kg. Non è un pesce commestibile.

A volte viene scambiato per uno squalo in quanto ha l’abitudine di nuotare con la sua grande pinna a pelo dell’acqua. Spesso addirittura si pone in orizzontale sull’acqua per ripulirsi di alcuni parassiti che vengono mangiati dagli uccelli di passaggio. Per questa sua caratteristica gli inglesi lo chiamano sunfish (pesce sole). Secondo la leggenda il Pesce Luna può vivere oltre 100 anni, ma non ci sono studi che lo confermano.

