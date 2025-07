Trofeo Open Ilca Italia a Manfredonia, oggi ultima regata e premiazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TROFEO OPEN ILCA ITALIA A MANFREDONIA, CONTINUA IL TREND POSITIVO. OGGI ULTIMA REGATA E CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La 3^ Tappa Nazionale ILCA (International Laser Class Association) di vela a Manfredonia prosegue il suo trend positivo anche nella seconda giornata di regate e la gara diventa sempre più combattuta e appassionante.

Rispettato, anche nella seconda giornata, il programma previsto; altre tre prove sia per gli ILCA 4 che per gli ILCA 6 sono state concluse perfettamente.

Puntuale, così come da previsioni, l’arrivo intorno alle 12.00 del vento; una termica rimasta costante in direzione ma con intensità crescente, fino a punte 12 nodi, ha consentito lo svolgimento di una serie di prove molto tecniche, con gli atleti che hanno potuto gareggiare in un clima ideale.

Come sottolineato da Vito Crismale, Presidente del Comitato di Regata, “la gestione del campo è stata più agevole rispetto alla prima giornata di regate; non solo per la regolarità del vento, ma anche per buona sinergia che si è creata con lo staff in acqua messoci egregiamente a disposizione da Comitato Organizzatore”.

Oggi, per la terza e ultima regata, è prevista una situazione meteo simile e se le previsioni verranno confermate, le altre tre prove per ciascuna delle categorie proseguiranno il trend consolidato, consentendo pertanto il pieno rispetto del programma della manifestazione.

Oggi dopo la terza e ultima regata, che concluderà la tappa nazionale, vi sarà la cerimonia di premiazione in Piazza Maestri d’Ascia.

La manifestazione, con il patrocinio tra le altre, di Regione Puglia, Comune di Manfredonia, Comune di Monte Sant’Angelo e Puglia Promozione, è inserita all’interno della programmazione del “Manfredonia Festival 2025”.

L’evento è organizzato dalla Gargano Sailing Club SSD, circolo velico affiliato alla Federazione Italiana Vela (FIV).Ufficio Stampa Tappa Nazionale Ilca Manfredonia