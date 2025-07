[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

TROFEO OPEN ILCA ITALIA A MANFREDONIA, BUONA LA PRIMA: OGGI SI REPLICA

Al via ieri venerdì 11 luglio, nelle acque di Manfredonia, la prima regata della 3^ Tappa Nazionale ILCA (International Laser Class Association) di vela.

La prima giornata è stata un successo, con tre prove completate per entrambe le classi in gara (ILCA 4 e ILCA 6), ed è stata caratterizzata da un clima perfetto, accompagnata da un vento di tramontana che ha toccato anche punte di 20 nodi.

L’evento ha visto un’ottima affluenza di atleti in gara, per una giornata impegnativa e molto positiva sia per la competizione che per l’organizzazione.

Soddisfazione è stata espressa da Leonardo Ciasca consigliere della classe ILCA Italia: “Il nostro ringraziamento va innanzitutto alla Gargano Sailing che ci ha ospitati alla grande sia a terra con un’accoglienza super, che in acqua. Le condizioni di gara – ha aggiunto – sono state perfette, con un vento rafficato da terra, 15-20 nodi, e tre prove svoltisi in maniera ottimale”.

Parere condiviso da Vito Crismale, Presidente del Comitato di Regata: “Il vento di tramontana, con punte di 20 nodi, che nelle acque di Manfredonia diventa piuttosto instabile in direzione, ha impegnato non poco il comitato di regata, la giuria, e lo staff dei posaboe, costringendo a ricostruire più volte il campo di regata.Nonostante le complicazioni, il programma di giornata è stato rispettato portando a termine tre prove sia per l’ILCA 6 che per l’ILCA 4”.

La gara si è svolta senza intoppi grazie al lavoro dell’organizzazione, come sottolineato da Crismale: “La giornata è stata impegnativa per i giovani atleti e i lori allenatori, dei quali ho raccolto personalmente la soddisfazione per l’andamento di questo primo giorno di regate. Ottima la macchina organizzativa messa in piedi dalla Gargano Sailing che ha curato perfettamente anche l’attività a terra”.

La tappa proseguirà con la seconda regata oggi 12 luglio per poi concludersi domenica 13 luglio con la terza e ultima regata e la cerimonia di premiazione.

La manifestazione, con il patrocinio tra le altre, di Regione Puglia, Comune di Manfredonia, Comune di Monte Sant’Angelo e Puglia Promozione, è inserita all’interno della programmazione del “Manfredonia Festival 2025”.

L’evento è organizzato dalla Gargano Sailing Club SSD, circolo velico affiliato alla Federazione Italiana Vela (FIV).

Ufficio Stampa Tappa Nazionale Ilca Manfredonia