Trionfo ad Ovindoli per il Team Anffas Manfredonia

Sotto il cielo limpido di Ovindoli, tra il bianco delle montagne abruzzesi e l’energia contagiosa dei Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics, arriva una splendida notizia per Manfredonia e per tutta la Puglia. Il Team ANFFAS Manfredonia ha conquistato la scena, portando a casa importanti vittorie nella corsa con le racchette da neve e regalando alla città un motivo di orgoglio autentico.

I nostri ragazzi hanno brillato nelle gare dei 25 metri e dei 50 metri con le ciaspole, affrontando la neve con determinazione, entusiasmo e grande spirito sportivo. Una prova straordinaria che li ha visti protagonisti in una manifestazione nazionale che riunisce centinaia di atleti provenienti da tutta Italia.

A rappresentare Manfredonia e l’intera regione Puglia sono stati Leonardo, Pasquale, Cosimo e Matteo, gli unici atleti pugliesi presenti alla rassegna nazionale. Un dettaglio che rende questo risultato ancora più significativo.

La corsa con le racchette da neve è una disciplina che richiede equilibrio, resistenza e coordinazione, ma soprattutto determinazione. E i ragazzi del Team ANFFAS Manfredonia hanno dimostrato di possederne da vendere.

Dietro questo percorso c’è anche il lavoro costante di Maria Grazia Prencipe, instancabile Presidente di ANFFAS Manfredonia e Direttrice Provinciale di Special Olympics Foggia, che da anni accompagna questi ragazzi con passione, competenza e una straordinaria capacità di costruire opportunità. Il suo impegno ha reso possibile un percorso sportivo e umano che oggi porta i suoi frutti anche su palcoscenici nazionali.

Grande Team ANFFAS Manfredonia!

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura