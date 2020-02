Tribune Carnevale Manfredonia, 10 euro il ticket per la domenica

Siete pronti a gustarvi lo spettacolo seduti comodamente in prima fila?

Allora affrettatevi, perche da oggi si possono acquistare on line i ticket per godersi la manifestazione della 67^ edizione del Carnevale di Manfredonia; seduti comodamente sulle tribune, posizionate in Piazza Marconi, potrete ammirare la suggestiva parata delle “Meraviglie”, con la partecipazione degli alunni degli istituti comprensivi di Manfredonia e la meravigliosa allegoria dei gruppi mascherati partecipanti.

La Pro Loco ha affidato il servizio di vendita dei ticket al circuito Vivaticket, specializzato nella vendita di biglietti per spettacoli di ogni genere, diffusi su tutto il territorio nazionale. Per chi volesse acquistare il ticket direttamente on-line potrà farlo collegandosi al link https://www.vivaticket.it/ita/event/67-edizione-carnevale-di-manfredonia , selezionando il proprio posto a sedere sulla mappa della tribuna, o recandosi presso uno dei punti vendita autorizzati su tutto il territorio nazionale (link l’elenco completo https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv#). A Manfredonia la rivendita ufficiale è il “Bar Impero” – Piazza Marconi, 16 – Telefono 0884/581045

Il programma della manifestazione prevede 3 Grandi Parate:

23 Febbraio – ore 10:00 prezzo ticket € 10,00 Sfilata delle Meraviglie e Gruppi mascherati

25 Febbraio – ore 18:00 prezzo ticket € 3,00 Sfilata dei Gruppi Mascherati

29 Febbraio – ore 18:00 prezzo ticket € 5,00 Notte Colorata

Lo spettacolo è assicurato!