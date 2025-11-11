Trentennale dell’istituzione del Parco Nazionale del Gargano, a Foggia il Ministro Pichetto Fratin
Trentennale dell’istituzione del Parco Nazionale del Gargano, domani a Palazzo Dogana il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ed il Commissario Straordinario, Raffaele Di Mauro, presentano il calendario di iniziative organizzate dall’Ente Parco
Domani, alle 10.00 nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, assieme al Commissario Straordinario, Raffaele Di Mauro, presenteranno alla stampa il calendario delle iniziative organizzate dal Parco Nazionale del Gargano per celebrare il trentennale dell’istituzione dell’Ente Parco.
Una presenza importantissima, quella del Ministro Fratin, che dimostra il valore degli eventi promossi dal Commissario Di Mauro e, nel contempo, conferma l’attenzione verso il ruolo e la funzione svolti dal Parco Nazionale del Gargano.