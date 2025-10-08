Eventi Capitanata
Trekking della Castagna a San Salvatore
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Trekking della Castagna a San Salvatore
Trekking della Castagna 2025
Domenica 26 ottobre 2025
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Unisciti a noi per una giornata tra natura, gusto e racconti:
Passeggiata con raccolta delle castagne
Buffet al ritorno
Racconti di viaggio di @stefano_myfriend con la sua mitica ciaccanella
Castagne arrosto & Vin Brûlé per chiudere in bellezza
Non mancare, sarà un’esperienza da vivere insieme!