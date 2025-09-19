[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: Respinti da F35 italiani di base ad Amendola

Tre caccia russi MIG-31, progettati per operare ad alta quota e capaci di trasportare missili ipersonici, sarebbero penetrati dal Golfo di Finlandia e violato lo spazio aereo dell’Estonia, dirigendosi verso la capitale Tallin, prima di essere intercettati da F-35 italiani, in missione Nato, nel paese estone.

“La Russia ha già violato il confine aereo dell’Estonia quattro volte quest’anno, il che di per sé è inaccettabile, ma la violazione di oggi, nel corso della quale tre aerei da combattimento sono entrati nel nostro spazio aereo, è brutale senza precedenti”, ha detto il ministro degli Esteri Margus Tsahkna. “La crescente prova dei confini e dell’aggressività della Russia deve essere affrontata intensificando rapidamente la pressione politica ed economica”.