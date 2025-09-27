Andria, trattore esce fuori strada e si ribalta: ferito l'agricoltore 87enne

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un grave sinistro stradale si è verificato nella prima mattinata di Venerdì 26 Settembre ad Andria, dove un agricoltore di 87 anni ha perso il controllo del suo trattore uscendo fuori strada e ribaltandosi su un fianco, dopo aver travolto un muretto a secco e un palo in cemento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo all’Ospedale “L.Bonomo” di Andria in codice rosso, dove è attualmente ricoverato in condizioni stabili.

I rilievi e la ricostruzione della completa della dinamica del sinistro sono stati affidati agli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e all’Infortunistica Stradale della Polizia Locale.