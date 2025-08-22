[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Trattativa Comune-Mafia”, Lovecchio e Gatta condannano le parole del consigliere comunale di Cerignola

Gli onorevoli Giorgio Lovecchio e Giandiego Gatta condannano con fermezza le dichiarazioni del consigliere comunale di Cerignola, Michele Romano, che ha invocato una “trattativa Comune-Mafia” come unica via per evitare la morte.

Si tratta di parole gravissime e inaccettabili, che offendono la memoria di chi ha sacrificato la vita per la legalità e minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Lo Stato non tratta con la criminalità: la mafia si combatte con la legge, la giustizia e l’unità delle istituzioni.

Chiediamo al consigliere Romano una immediata smentita e ai suoi riferimenti politici di prendere le distanze da simili affermazioni. La lotta alla mafia non ammette scorciatoie né cedimenti.

On. Giorgio Lovecchio

On. Giandiego Gatta