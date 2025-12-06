Trasferta ad Altamura per la Tucson Angel Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

🔥 9^ Giornata di Andata – Campionato DR1

🏀 Virtus Altamura vs Tucson Angel Manfredonia

La Tucson Angel Manfredonia arriva ad Altamura con il vento in poppa: terzo posto in classifica e due vittorie consecutive contro Molfetta e Apricena che hanno dato ulteriore fiducia al gruppo.

💥 Una trasferta tutt’altro che semplice: la Virtus Altamura, squadra giovane ma sempre combattiva, ha saputo mettere in difficoltà ogni avversaria e venderà cara la pelle anche questa volta.

📅 Domenica 7 dicembre

⏰ Ore 19:30

📍 Pala Piccinni – Altamura