Transizione energetica e Comunità Energetiche Rinnovabili: a Foggia una “Roadmap” per le imprese del territorio.

La Camera di Commercio di Foggia ospiterà un importante momento di confronto e di approfondimento dedicato alla transizione energetica, voluto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in collaborazione con GSE – Gestore servizi energetici – e Unioncamere.

L’evento, intitolato “Le nuove opportunità sulla transizione energetica: una roadmap per le imprese”, si colloca nell’ambito del roadshow dedicato alla transizione energetica delle imprese ed è in programma giovedì 26 febbraio alle ore 10.00 presso la Sala Consiglio dell’Ente camerale.

I temi all’ordine del giorno sono i seguenti:

risorse PNRR, incentivi e quadro normativo a supporto della transizione energetica;

il ruolo del Sistema camerale nella promozione e diffusione della transizione energetica;

le testimonianze di Comunità Energetiche Rinnovabili del territorio.

“La transizione energetica non è più solo una necessità etica, ma una leva di competitività fondamentale per le nostre imprese”- sottolinea il Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Giuseppe Di Carlo. “Attraverso le Comunità Energetiche Rinnovabili, la Capitanata ha l’opportunità di trasformare la propria vocazione territoriale in un modello di sviluppo sostenibile che abbatte i costi energetici e genera valore sociale.”

All’incontro è prevista la partecipazione dei principali enti nazionali che governano la transizione ecologica in Italia. La presenza di figure del MASE, del GSE e di Unioncamere garantisce alle imprese del territorio un accesso diretto e autorevole alle informazioni sulle nuove opportunità di incentivazione.

L’evento sarà anche l’occasione per dare voce anche a chi ha già intrapreso questo percorso, con le testimonianze di Lucilla Parisi (Sindaca di Roseto Valfortore), Antonio De Maso (Progetto “Il Sole per Tutti”) e Gennaro Casillo (CER Casillo & De Vitto).

Il programma dettagliato è disponibile sul sito della Camera di Commercio di Foggia nella pagina dedicata all’iniziativa:

https://www.fg.camcom.it/news-primo-piano/le-cer-come-volano-di-sviluppo-roadmap-le-imprese-foggia

La partecipazione è gratuita previa iscrizione al seguente link: https://shorturl.at/r89Xe