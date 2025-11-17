Tragico incidente sulla SS172, un morto e cinque feriti ricoverati in codice rosso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Drammatico incidente verificatosi nella tarda serata di Domenica 16 Novembre sulla Strada Statale 172, nel tratto compreso tra Putignano e Alberobello.

Una Fiat Doblò si è scontrata con una BMW e ad avere la peggio è stato Gaetano Mirizzi, un uomo di 59 anni residente a Putignano, che nonostante l’immediato soccorso non ce l’ha fatta.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte altre cinque persone, tutte trasportate in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenute sei ambulanze, accompagnate dai Vigili del Fuoco di Putignano e dalla Polizia Stradale, quest’ultima con il compito di gestire la viabilità e occuparsi dei rilievi tecnici e della ricostruzione della dinamica del sinistro, con successive ed eventuali responsabilità.