Tragedia a Polignano: 22enne muore dopo un tuffo a Lama Monachile

Un 22enne di Catania è morto dopo un tuffo da circa sei metri a Lama Monachile, a Polignano a Mare. Il giovane ha battuto violentemente la testa nell’impatto con l’acqua, riportando un grave trauma cranico. I soccorsi, complicati dalla zona impervia, sono stati immediati: è stato defibrillato più volte e trasferito in elicottero all’ospedale di Monopoli, dove però è arrivato in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimarlo. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi increduli di turisti e bagnanti; restano da chiarire le esatte dinamiche dell’incidente.

TeleSveva