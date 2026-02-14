Tragedia a Bitonto: 17enne muore in un incidente, due amici feriti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

BITONTO – Una tragedia ha colpito la comunità di Bitonto nelle ultime ore: Gianvito Carelli, 17 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale. Il giovane si trovava a bordo di una Jeep con tre amici quando il veicolo, preso a noleggio, è uscito di strada, terminando la corsa contro un albero. L’impatto è stato violento e per Gianvito non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Due dei compagni di viaggio, rispettivamente di 18 e 19 anni, sono rimasti gravemente feriti ma, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita. Il più giovane è ricoverato al Policlinico di Bari per politraumi, mentre l’altro è stato trasportato all’ospedale Di Venere.

Gianvito era conosciuto per la sua energia e determinazione. “Era ambizioso, motivato e lavorava costantemente per cercare la parte migliore di sé”, lo ricorda il suo allenatore di kick boxing della palestra Bvg Clan di Bitonto. “È stato uno dei miei primi ragazzi che ho iniziato a seguire – racconta – era pieno di vita, eccezionale. Voleva crescere in ogni ambito. Questa tragedia deve servire da monito per tutti, per farci comprendere quanto sia importante la vita”.

Il ragazzo era anche molto attivo sui social, dove condivideva citazioni e momenti della sua quotidianità: “La tua più grande arma è la mente – scriveva – allenala a vedere opportunità e non ostacoli”. Ma Gianvito era soprattutto un ragazzo legato agli amici: “Voglio vedervi brillare, sempre”, scriveva accanto agli scatti con i suoi “fratelli”.

Appassionato di kick boxing, disciplina in cui si stava facendo notare come promessa, Gianvito dedicava gran parte del suo tempo alla palestra, senza trascurare studio e lavoro. Frequentava l’IIS Amerigo Vespucci di Molfetta e nel tempo libero lavorava come operaio.

Indagini in corso e il dramma della provincia di Bari

La Jeep su cui viaggiava il giovane è stata sequestrata per consentire accertamenti volti a ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità.