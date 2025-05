Tradimento sospeso nel mese di giugno: cambio di programmazione per la serie tv

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Anche ieri 17 maggio, le vicende di Guzide hanno registrato un boom di ascolti sui teleschermi di Canale 5, riuscendo a battere la concorrenza anche di Sognando Ballando su Rai 1. Un vero e proprio successo per la dizi turca. Nel corso delle ultime ore però è stato annunciato che Tradimento subirà un cambio di programmazione. In dettaglio, la serie tv subirà alcune modifiche nel mese di giugno per permettere la messa in onda di altri programmi. Per questo motivo, le vicende di Guzide e Sezai non andranno più in onda nella fascia serale anche se continueranno al pomeriggio dove ormai è leader di ascolti. Mediaset ha infatti intenzione di lanciare dalle nuove serie tv turche da trasmettere nei mesi estivi su Canale 5.

Tradimento sospeso in prima serata a partire da giugno su Canale 5

La serie tv continuerà la sua messa in onda nel daytime pomeridiano mentre verrà sospeso in prima serata dal mese di giugno. Nel corso di queste settimane Tradimento sarà teatro di diversi colpi di scena. Le anticipazioni della serie tv raccontano che Oylum si avvicinerà pericolosamente a Kahraman quando rimarrà vittima di un incidente stradale. La ballerina capirà di provare un sentimento per il cugino di Behram, che nel frattempo verrà seppellito in un giardino da Mualla. I due inizieranno quindi una storia d’amore che culminerà con una romantica proposta di nozze. Kahraman chiederà la mano di Oylum con una dichiarazione d’amore che sarà interrotta dall’arrivo di Tolga.