Tradimento chiude il 28 novembre su Canale 5: tutto sul sorprendente finale della serie tv

Tradimento è tra le serie tv turche che si apprestano a salutare il pubblico italiano. Nel finale della storia la tensione raggiungerà l’apice: Tarik verrà finalmente smascherato per un crimine commesso nel passato. Guzide riuscirà a trovare le prove per incastrare l’ex marito per l’omicidio di un socio in affari grazie alle informazioni di Yeliz ed al lavoro svolto dal team di Tolga. L’arresto di Tarik permetterà alla protagonista di riavvicinarsi a Sezai. Purtroppo la serenità avrà vita breve. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che Tolga scoprirà di essere il padre di Can e per questo motivo tenterà un rapimento che finirà nel sangue. L’uomo raggiungerà suo padre Oltan alle prese con una lite con Ipek. Sarà in questo frangente che Tolga si prenderà una pallottola in pieno petto dalla figlia di Sezai, trovando la morte. Selin e Oylum troveranno conforto reciproco nel dolore.

Il gran finale di Tradimento previsto per il 28 novembre

Ma il gran finale di Tradimento avrà in serbo altre sorprese per i tanti fan della serie tv turca di Canale 5. I guai non finiranno qui. Yesim sopraffatta dai sensi di colpa per aver gettato la sua amica Burcu sotto un treno deciderà di affidare sua figlia Oyku a Guzide per poi recarsi in commissariato. Purtroppo il destino avrà per lei un altro programma. La donna verrà investita da una macchina, morendo sul colpo. Umit apparirà devastato in quanto suo socio ed innamorato segretamente di lei. Un anno dopo, la famiglia Yanersoy festeggerà il compleanno di Can. Oylum attenderà il suo secondo bambino mentre Oltan si prenderà cura di Selin, rimasta sola dopo la morte di Tolga. Il finale della serie tv è previsto per venerdì 28 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5.