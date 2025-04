Tradimento cambia di programmazione: la novità per i fan della serie tv di Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv più viste in questo momento in Italia. Ogni giorno le vicende con Guzide interpreta dall’attrice Vahide Percin registrano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Tuttavia la serie tv subirà un piccolo cambio di programmazione per quanto riguarda la settimana prevista dal 31 marzo al 6 aprile. Proprio in occasione di domenica 6 aprile, Tradimento subirà una piccola modifica d’orario che siamo sicuri non farà piacere i fan di Canale 5. La puntata infatti inizierà a partire dalle ore 14:55, qualche minuto dopo rispetto all’orario abituale a causa dell’allungamento dell’episodio di Beautiful. La soap opera americana verrà trasmessa a partire dalle 14:00 fino alle 14:55 quando prenderà la linea la serie tv turca.

Tradimento anticipazioni puntata del 6 aprile: orario d’inizio 14:55

La serie tv con Vahide Percin andrà in onda a partire alle 14:55 sui teleschermi di Canale 5. Ma cosa succederà nella puntata di Tradimento prevista per il 6 aprile? Ozan cercherà di parlare con Zelis ma lei bloccherà il suo numero. L’uomo a questo punto userà il telefono di Mesut, riuscendo a parlare con lei. Ma la donna lo implorerà di non cercarla più. Ozan andrà sotto casa sua per chiederle una seconda occasione, ma Zelis lo respingerà nuovamente. Zelis accuserà poi Yesim di non aver messo una lira alla gestione della casa. Yesim, sentendosi offesa, lascerà la casa, trovando riparo nell’hotel di Tarik.

Guzide, nel frattempo, si metterà a tavolino con i suoi figli per pianificare il trasferimento di Oylum. L’ex giudice vorrà mandare sua figlia a studiare e partorire in America a spese di Tarik. Infine Tolga si fidanzerà ufficialmente con Selin e i due daranno la notizia a Oltan, che non ne sarà molto felice.