Tradimento anticipazioni penultima puntata 21 novembre: Yesim incastra Tarik
Diversi colpi di scena accadranno nel corso della penultima puntata di Tradimento in programma venerdì 21 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv turca con l’attrice Vahide Percin raccontano che grande attenzione sarà focalizzata su Guzide, alla ricerca della verità in merito al suo vero figlio. Scendendo nei dettagli, la donna si recherà da Nermin, la vedova del medico che la fece partorire. In questo frangente, Guzide apprenderà che nel 1998 c’era stato un altro uomo che assisteva alle partorienti, un certo Luftu Taninir. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che la protagonista inizierà ad indagare sul dottore per scoprire la verità sullo scambio delle culle in ospedale.
Tradimento anticipazioni 21 novembre: Yesim dice a Guzide di aver ripreso Tarik uccidere il suo socio
Nel corso del nuovo appuntamento di Tradimento in programma venerdì 21 novembre dalle ore 21:50 in prima visione su Canale 5, il giudice deciderà di approvare l’istanza di scarcerazione di Selin in attesa del processo. Yesim, invece, raggiungerà Guzide, alla quale le dirà di aver ripreso Tarik mentre uccide un suo vecchio socio. La donna aggiungerà però di non essere più in possesso del filmato incriminato. Guzide, a questo punto, chiederà a Tolga di aiutarla a recuperare il video che potrebbe incastrare Tarik. Nel frattempo, Ipek apparirà assetata di vendetta dopo essere stata lasciata da Oltan e perso il figlio che aspettava da lui. La ragazza si renderà protagonista di alcuni episodi spiacevoli che terranno alta l’attenzione del pubblico.