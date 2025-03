Tradimento anticipazioni choc: Tolga muore tra le braccia di Oltan, ecco chi lo uccide

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è tra le serie tv che stanno più appassionando i telespettatori italiani. Ogni giorno, le vicende di Guzide sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori su Canale 5. Tra i protagonisti più amati vi è Tolga, il quale sta facendo sognare gli italiani con la sua storia d’amore con Oylum. Le anticipazioni annunciano che ci saranno pessime notizie per il figlio di Oltan. Il giovane dimostrerà di avere un animo intelligente e sensibile molto diverso dal diabolico padre. Tolga capirà ben presto che Oltan è immischiato in dei loschi affari. Il giovane finirà per pagare caro gli errori commessi dal genitore, sacrificandosi per lui quando si troverà al centro di un regolamento di conti. Tutto inizierà quando Ipek farà il suo ingresso nelle vicende di Tradimento. La figlia di Sezai dimostrerà di aver avuto una storia con Oltan, il quale non aveva mai ricambiato i suoi sentimenti. Pertanto, la donna cercherà di prendersi la sua vendetta nei confronti dell’imprenditore.

Tradimento anticipazioni: Tolga muore per salvare suo padre Oltan

Le anticipazioni di Tradimento riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5 rivelano che Ipek si introdurrà nell’ufficio di Oltan, vestita da governante. Una volta all’interno, la figlia di Sezai impugnerà un’arma da fuoco, rimproverando il padre di Tolga. Non contenta, la donna insisterà affinché l’uomo parta insieme a lei per il Canada. Ma Oltan non vorrà sentir ragioni, dichiarando di non avere un intesse nei suoi confronti. Tolga a questo punto entrerà in ufficio dove assisterà ad una scena terribile di una donna con la pistola in mano puntata verso il padre. Il giovane interverrà per salvare vita a Oltan pagando a caro prezzo il suo gesto nobile. Nel parapiglia, Ipek farà partire un proiettile che ferirà Tolga mortalmente. Lo sparo sarà fatale per il ragazzo che morirà tra le braccia del padre.