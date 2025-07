[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Tracce nella sabbia”: piccoli esploratori tra natura e archeologia

Sei pomeriggi all’insegna della scoperta, del gioco e dell’educazione ambientale per bambini dai 6 ai 12 anni: è questo lo spirito di “Tracce nella sabbia – Avventure tra natura e archeologia”, l’iniziativa estiva organizzata dall’Associazione ArcheoSipontum APS in collaborazione con il Centro Studi Naturalistici, con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare il ricco patrimonio naturalistico e culturale dell’area di Manfredonia.

Dal 23 luglio al 1° agosto, tra gli Scavi Archeologici di Siponto e l’Oasi Laguna del Re, giovani partecipanti potranno vivere esperienze coinvolgenti tra storia, biodiversità e creatività.

Gli Scavi Archeologici di Siponto rappresentano uno dei siti più importanti del patrimonio storico e culturale della Puglia, con testimonianze datate dall’epoca romana a quella medievale. Qui, tra antiche mura e reperti archeologici, i bambini potranno scoprire il passato millenario della città, immergendosi in attività didattiche e laboratori che stimolano la curiosità per l’archeologia e la storia antica.

L’Oasi Laguna del Re, invece, è una preziosa area naturale protetta, caratterizzata da un paesaggio di zone umide che ospitano una ricca biodiversità, particolarmente importante per l’avifauna migratrice e stanziale. Questo ambiente suggestivo offre ai piccoli esploratori la possibilità di entrare in contatto diretto con la natura, con attività all’aria aperta che favoriscono la conoscenza e il rispetto degli ecosistemi locali.

Ogni appuntamento, in programma dalle 16:30 alle 19:30, offre attività all’aperto, laboratori pratici e momenti di esplorazione progettati per stimolare la curiosità, il lavoro di squadra e la conoscenza del territorio. Un’occasione unica per camminare – letteralmente – sulle tracce della storia e della natura di Manfredonia.

I laboratori sono a numero chiuso (min. 15 – max 25 partecipanti) e verranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo.

Il calendario delle attività:

● 23 luglio – ArcheoGiochiamo! (Scavi Archeologici di Siponto)

● 24 luglio – Visita guidata alla Laguna (Oasi Laguna del Re)

● 25 luglio – Stratigrafia in barattolo (Oasi Laguna del Re)

● 30 luglio – Scavo simulato: nei panni degli archeologi (Scavi di Siponto)

● 31 luglio – Laboratorio naturalistico (Oasi Laguna del Re)

● 1 agosto – Vasai per un giorno (Oasi Laguna del Re)

Costi:

● €12 per singolo laboratorio

● €33 per pacchetto di 3 laboratori

● €60 per il percorso completo