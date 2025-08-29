[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tour del Ministro Casellati in provincia di Foggia

Il Ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetti Alberti Casellati venerdì 29 agosto sarà in provincia di Foggia e farà come prima tappa alle ore 17.15 all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per poi spostarsi intorno alle ore 18.45 verso la Chiesa di San Pio.



Sabato 30 agosto sarà invece a Monte Sant’Angelo dove alle ore 17.45 farà visita alla Basilica di San Michele. Ad accogliere il Ministro sarà l’on. Mauro D’Attis, i parlamentari Giandiego Gatta e Giorgio Lovecchio, il consigliere regionale Paolo Dell’Erba e il Sindaco di Apricena Antonio Potenza.