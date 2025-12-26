Totti e Noemi Bocchi: spunta il nome di Francesca Tocca

La vita sentimentale di Francesco Totti torna sotto i riflettori, ma questa volta non c'entra Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma, nonostante la relazione che prosegue con Noemi Bocchi, avrebbe un d...

La vita sentimentale di Francesco Totti torna sotto i riflettori, ma questa volta non c'entra Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma, nonostante la relazione che prosegue con Noemi Bocchi, avrebbe un debole per un'altra donna. Si parla di un triangolo con Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici ed ex moglie di Raimondo Todaro.

Lo scoop del settimanale

A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Diva e Donna, secondo cui il Pupone avrebbe inviato diversi messaggi alla ballerina, definendola il suo "sogno proibito". I tentativi dell'ex calciatore di avviare una conoscenza sembrano però essere caduti nel vuoto: Francesca non avrebbe risposto alle avances. Al momento tutto tace e nessuno dei protagonisti ha commentato le voci.

Non è certo la prima volta che la storia tra Totti e la compagna finisce sulle pagine di cronaca rosa. Mesi fa fecero scalpore le foto che immortalavano l'ex campione davanti allo stesso hotel da cui usciva Marialuisa Jacobelli. La giornalista aveva lasciato intendere di aver avuto un flirt con lui, ma la coppia rimase insieme nonostante il clamore.

Secondo molti, Totti al momento avrebbe già una vita familiare complicata. Oltre alla guerra giudiziaria per la separazione da Ilary Blasi, i due figli più grandi, Christian e Chanel, non avrebbero gradito trascorrere le vacanze di Natale con Noemi Bocchi. Pare che non siano riusciti a instaurare un rapporto sincero con la nuova compagna del padre.