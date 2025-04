[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Torremaggiore: tutto pronto per la Festa della Fontana 2025

Il Comitato Festa annuncia con gioia che è tutto pronto per la Festa della Fontana 2025, appuntamento identitario e amatissimo dalla comunità torremaggiorese. Le celebrazioni religiose e civili si svolgeranno dal 20 al 25 aprile, con un’appendice liturgica fino a domenica 27 aprile.

Si comincia domenica 20 aprile con l’intronizzazione del Venerato Simulacro di Maria SS. della Fontana nel Santuario cittadino, impreziosito da addobbi e decori floreali curati da professionisti locali e sostenuti da generosi donatori. Seguiranno la cerimonia dell’accensione delle luminarie, momenti musicali, DJ set e il Gran Concerto di Pasqua in Piazza Incoronazione con orchestra sinfonica e i Tre Tenori, cui farà da cornice la premiazione “Fontana 2025”.

Particolarmente attese, come ogni anno, le due storiche processioni, quella di martedì 22 aprile, alle ore 9:30, la prima solenne uscita del Simulacro percorrerà le strade cittadine, e mercoledì 23 aprile, la seconda processione sarà arricchita dalla testimonianza in occasione del centenario della nascita del Servo di Dio don Francesco Maria Vassallo e si concluderà con un’emozionante performance aerea dell’artista Ilaria Venturi tra giochi di luce e fuochi d’artificio.

Il programma civile prosegue con serate di grande spettacolo: dal concerto di Angelo Famao (21 aprile), alla festa “Nostalgia ’90” (22 aprile), fino ai numerosi DJ set e alle animazioni per bambini che coloreranno le giornate di festa.

Giovedì 24 aprile sarà la serata clou: in Piazza Incoronazione saliranno sul palco Fred De Palma e gli Articolo 31, protagonisti del grande evento musicale offerto alla città grazie al sostegno delle aziende locali. A chiudere, poco prima della mezzanotte, una spettacolare batteria bolognese.

Il programma si concluderà venerdì 25 aprile con l’animazione per i più piccoli al mattino e, in serata, il concerto della tribute band ufficiale di Jovanotti “Pensieri Positivi”, a suggello di un’edizione ricchissima di eventi per tutte le età.

A nome del Comitato Festa ringrazio sin d’ora di cuore le famiglie, le ditte, le associazioni, le parrocchie e tutti coloro che hanno collaborato con impegno e generosità alla realizzazione della festa, invito la cittadinanza, i torremaggioresi nel mondo e i visitatori dei paesi vicini a vivere con partecipazione, devozione e spirito di comunità ogni momento di questa meravigliosa tradizione. Buona festa a tutti!

Matteo Calabrese

Presidente del Comitato Festa