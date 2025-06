[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Torremaggiore si prepara alla Festa Patronale di San Sabino. Super ospiti: Rovazzi, MR Rain, D’Avena e Bar Italia

Dal 13 al 16 giugno 2025, fede, tradizione e spettacolo accenderanno la città

Come ogni anno, Torremaggiore si appresta a vivere i giorni più attesi dedicati alla Festa Patronale in onore di San Sabino, che si terrà dal 13 al 16 giugno 2025. Le celebrazioni religiose e civili rappresentano un profondo segno di fede e appartenenza, che si rinnova dal lontano 1834, anno in cui fu istituita la storica fiera agricola e di bestiame in onore del Santo.

La devozione verso San Sabino continua a essere viva e sentita, suscitando in ogni torremaggiorese un forte legame con la propria terra, le suo origini e le sue tradizioni. I momenti liturgici culmineranno con le solenni processioni di sabato 14 e domenica 15 giugno, in cui i fedeli, accompagnando il Santo per le vie della città, rinnoveranno la loro preghiera e il proprio affetto spirituale. Un ringraziamento speciale va agli instancabili Portatori di San Sabino.

La città si vestirà a festa con luminarie spettacolari, fragorose batterie pirotecniche, eventi musicali e folkloristici. Tornerà anche la storica Fiera di San Sabino, giunta alla sua 192ª edizione, dedicata ad artigianato, agricoltura, antiquariato e prodotti agroalimentari locali.

Il programma prevede quattro giorni di iniziative pensate per tutte le età e per ogni tipo di pubblico, tra tradizione, intrattenimento e cultura. Si partirà venerdì 13 giugno con l’accensione delle luminarie musicali.

Le serate saranno animate da artisti di grande richiamo:

• 14 giugno: BAR ITALIA – La discoteca italiana

• 15 giugno: Cristina D’Avena feat. Gem Boy

• 16 giugno: Fabio Rovazzi & Mr. Rain

“La Festa Patronale di San Sabino è un immancabile appuntamento di fede e tradizione, a cui ogni cittadino è legato da un profondo senso di appartenenza. Quest’anno, grazie a un programma ricco e variegato, attendiamo in città tantissimi visitatori. Saremo pronti ad accoglierli con ospitalità e con un’offerta turistica, culturale ed enogastronomica all’altezza delle aspettative.”

– dichiara il Sindaco Emilio Di Pumpo

“Ringraziamo la cittadinanza, le aziende e l’Amministrazione Comunale per il prezioso sostegno nell’organizzazione della Festa 2025. Il programma intreccia momenti religiosi e civili, pensati per coinvolgere tutta la comunità. Invitiamo tutti a partecipare anche alla storica Fiera di San Sabino, punto di riferimento per l’artigianato e l’agricoltura locale.”

– dichiara il Presidente del Comitato Festa, Leonardo Carretta