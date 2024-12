Torremaggiore si prepara al weekend dell’Immacolata con i “Mercatini di San Nicola” e “Radici Peranzana e Vini”

Dopo il grande successo della serata inaugurale del cartellone natalizio 2024, tenutasi domenica 1° dicembre, Torremaggiore si appresta a vivere un weekend ricco di appuntamenti culturali, enogastronomici e di intrattenimento che sapranno regalare emozioni a grandi e piccini.

«Siamo orgogliosi del ricco programma che abbiamo messo a punto insieme alla Pro Loco, Puglia Culture e alle associazioni del territorio,» – dichiara il sindaco Emilio Di Pumpo. – «Questa serie di eventi non è solo un’occasione per celebrare le festività natalizie, ma anche un’opportunità per valorizzare le eccellenze locali e attrarre turisti, consolidando Torremaggiore come punto di riferimento nella provincia di Foggia. Vi aspettiamo per trascorrere insieme momenti indimenticabili all’insegna del divertimento e della tradizione.»

PROGRAMMA DEL WEEKEND

Sabato 7 dicembre:

A partire dalle ore 18:00: Animazione per bambini su Corso Italia;

Ore 18:30: Presso il Castello Ducale, appuntamento con Radici Peranzana e Vini, un evento dedicato alla promozione delle eccellenze oleo-enogastronomiche locali;

A seguire l’inaugurazione della mostra “Il presepe tra tradizione, suggestione e arte delle mani.”

Domenica 8 dicembre: Il cuore del centro storico si trasformerà in un magico villaggio natalizio con i tradizionali Mercatini di San Nicola in via Nicola Fiani.

A partire dalle ore 18:00: apertura degli stand con prodotti gastronomici tipici e lavori artigianali, curati dalle associazioni e dalle parrocchie cittadine;

Ore 18:30: Celebrazione Eucaristica dell’Immacolata nella Chiesa Madre di San Nicola;

Ore 19:30: rappresentazione de “Il Miracolo di San Nicola” e visita al presepe nella Chiesa Madre e nella Cappella di Sant’Anna;

Ore 19:45: spettacolo musicale animato da Scena Muta Italian Live Music Band;

Durante la serata sarà possibile per i più piccoli e per le famiglie intrattenersi e fare foto con Babbo Natale, godendo di una animazione itinerante con tamburini e sputafuoco a cura dei Tamburini L’Aquila Federiciana, e di altre attività e spettacoli in Piazza De Sanctis con il team di Time to Party;

Alle ore 21:00, il momento più atteso per i più piccoli: la discesa di Babbo Natale;

A seguire: Spettacolo di cabaret con la comica ed imitatrice Manuela Aureli, ospite d’onore.

«L’invito che rivolgiamo a tutte le famiglie è di non perdere l’occasione di vivere l’atmosfera natalizia unica di Torremaggiore, dove tradizione, gusto, storia e intrattenimento si uniscono per un’esperienza unica, in una realtà che sa fare dell’ospitalità il suo valore!» – conclude il Sindaco