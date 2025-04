[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Torremaggiore: rinviati i festeggiamenti in onore della Madonna della Fontana

A seguito delle decisioni prese nella Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 125 del 22 aprile alle ore 12, in osservanza di quanto disposto sulla PROCLAMAZIONE DEL LUTTO NAZIONALE a seguito della scomparsa del Santo Padre Papa Francesco, tutti i festeggiamenti civili in onore di Maria SS. della Fontana previsti per la giornata odierna, 22 aprile 2025 e per le giornate successive 23, 24 e 25 aprile sono sospesi e rinviati a data da definirsi.

Preghiamo insieme la Vergine Regina della Fontana per l’anima del Sommo Pontefice Francesco.