Torremaggiore: rinviata la Festa Patronale di San Sabino

A seguito del gravissimo episodio che ha coinvolto un giovane concittadino, rimasto gravemente ferito in circostanze ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, il Comitato Festa Patronale San Sabino, la Parrocchia Santa Maria della Strada e l’Amministrazione comunale di Torremaggiore, in uno spirito di condivisione del dolore e di rispetto profondo per la famiglia colpita, hanno convenuto di rinviare a data da destinarsi i festeggiamenti religiosi e civili in onore del Santo Patrono, inizialmente previsti dal 13 al 16 giugno.

Resta confermata solo la Santa Messa di sabato 14 giugno, alle ore 11:00, quale momento di preghiera dell’intera comunità per il nostro giovane concittadino.

Siamo consapevoli che rinviare una festa per la quale si lavora da mesi potrebbe essere una decisione non da tutti condivisa, ma in questo momento così delicato per la nostra Città, abbiamo ritenuto doveroso sospendere ogni forma di celebrazione pubblica, riconoscendo il valore del silenzio, del raccoglimento e della preghiera come espressioni autentiche di vicinanza e solidarietà.

È una decisione difficile che richiede coraggio

La speranza che abbiamo e per la quale chiediamo l’intercessione del nostro Santo Patrono, è che presto questo giovane possa tornare dalla sua famiglia, sarebbe questa per tutti noi la festa più bella.

Seguiranno aggiornamenti in merito alla nuova calendarizzazione degli eventi religiosi e civili, che saranno riprogrammati quando le condizioni lo permetteranno, con lo stesso spirito di fede e partecipazione che da sempre accompagna questa ricorrenza.

Emilio di Pumpo – Sindaco di Torremaggiore

Don Antonio Soccio – Parrocchia Santa Maria della Strada

Leonardo Carretta – Presidente del Comitato Festa