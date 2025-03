[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tornano le tradizionali Fanoje di San Giuseppe a Monte Sant’Angelo

Monte Sant’Angelo si prepara a rivivere uno dei suoi riti più antichi e suggestivi: martedì 18 marzo tornano le tradizionali Fanoje di San Giuseppe, tra le celebrazioni del fuoco più importanti di Puglia. Un appuntamento che si inserisce nel ricco contesto della Settimana dell’Educazione, in programma dal 17 al 22 marzo, sottolineando il valore della tradizione come strumento di crescita culturale e identitaria.

LE FANOJE A MONTE SANT’ANGELO – Una tradizione in onore di San Giuseppe che simboleggiava, nell’immaginario collettivo, il passaggio dalla stagione fredda a quella mite. Attraverso un rito propiziatorio e purificatore si celebrava, appunto, l’arrivo della primavera. Ogni rione approntava la legna per l’accensione di queste imponenti cataste costituite da tronchi d’albero, vecchi oggetti, utensili stantii e stracci logori ammassati uno sull’altro per formare delle vere e proprie pire.

“Le Fanoje di San Giuseppe rappresentano un momento straordinario di condivisione e comunità, in cui Monte Sant’Angelo celebra le proprie radici e rafforza il senso di appartenenza. Il fuoco, simbolo di luce e rinnovamento, ci ricorda l’importanza della tradizione e del legame intergenerazionale che essa porta con sé. Quest’anno, inoltre, l’evento si arricchisce con la presenza della rete regionale e nazionale dei fuochi, consolidando un dialogo culturale con altre importanti manifestazioni, come le Fracchie di San Marco in Lamis e la ‘Ndocciata di Agnone. Siamo pronti a vivere una serata intensa di emozioni, gusto e musica, all’insegna della nostra storia e identità.” – ha dichiarato il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.

Il programma della serata prevede l’accensione dei falònei principali punti del centro storico (alle ore 19 in Piazza de Galganis, 19.15 in Piazza San Francesco e Piazza Mario di Leo, 19.30 in Largo Dauno), un percorso gastronomico con i sapori della tradizione, l’esibizione itinerante de La Pacchianella, l’incontro con la rete regionale e nazionale dei fuochi (alle ore 20 in Largo Dauno) e il gran finale con la musica popolare di Folk e pastorizia e I Trillanti (alle ore 20.30 in Largo Dauno).

Monte Sant’Angelo, con la sua storia millenaria e la sua cultura radicata, si conferma ancora una volta luogo di incontro e valorizzazione delle tradizioni popolari, trasformando le Fanoje di San Giuseppe in un evento imperdibile per cittadini e visitatori.

Le “Fanoje di San Giuseppe 2025” sono promosse dal Comune di Monte Sant’Angelo e dalla Regione Puglia (nell’ambito della rete dei Riti del fuoco) in collaborazione con Centro sociale, Cajo events, Futsal, IFun, La Pacchianella, Museca, le Parrocchie di San Francesco e Santa Maria del Carmine.