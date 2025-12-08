Tornano i panettoni solidali della Croce Rossa Italiana
🎁PANETTONI SOLIDALI 2025 🎅🏻🤶🏻
Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia
📅 Dicembre 2025
📍 Manfredonia – Monte Sant’Angelo – San Giovanni Rotondo – Vieste (FG)
Anche per il Natale 2025, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia rinnova il suo appuntamento con la solidarietà attraverso la campagna “Panettoni Solidali”, un gesto semplice ma dal grande valore umano. ❤️
Acquistando un panettone solidale, contribuisci direttamente a sostenere le numerose attività sociali e umanitarie che ogni giorno i volontari della Croce Rossa svolgono sul territorio:
🤝 assistenza alle famiglie in difficoltà,
🚑 supporto sanitario e sociale,
👧 progetti per giovani e anziani,
❤️ interventi di prossimità per chi vive situazioni di vulnerabilità.
🍰 Il Panettone Solidale
Il dolce simbolo del Natale è il Panettone Classico LIDL “Deluxe” da 1 kg, con incarto rosso, fiocco e logo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia.
💶 Con una donazione minima di € 10,00, potrai portare a casa non solo un panettone di qualità ma anche un messaggio di speranza e condivisione.
🎁 I panettoni sono disponibili fino ad esaurimento scorte.
📦 Acquisti
Le consegne sono partite dal 15 novembre, presso le diverse sedi territoriali della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia,
📍 Manfredonia
- 379 229 2223 (Segreteria di Comitato)
- 379 161 4469 (Pasqua)
- 393 310 7969 (Lidia)
- 6/7, 13/14, 20/21 dicembre, Piazza del Popolo, 10:00-12:30 / 18.00-20:30
- da martedì a venerdì 9:00-12:00 e da lunedì a venerdì 16:00-20:00, sede di Comitato Via Maddalena 136
📍 San Giovanni Rotondo
- 320 010 9546 (Vincenzo)
- tutti i venerdì, mercato settimanale, 9:30-12:30
- tutti i sabati, Piazza Europa, di fronte al monumento ai Caduti, 9:30-13,00 / 16:30-20:30
- tutte le domeniche, Piazza Europa, di fronte al momento ai Caduti, 9:30-13,00 / 16:30-20:30
- lunedì, mercoledì e venerdì Sede ITCA – Via Padre Luigi Amigò 1, 9:30-12:30 / 16:30-20:00
📍 Monte Sant’Angelo
- 328 745 6616 (Luigia)
📍 Vieste
- 327 705 7753 (Veronica)
- 6/7, 13/14, 20/21 dicembre, Giardini Pubblici di Via Vittorio Veneto, 10:00-12:30 / 17:30-19:30
💬 #AiutaciAdAiutare
A Natale scegli di donare valore, scegli di essere parte del cambiamento.