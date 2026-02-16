Tornano Franco Rinaldi e Lello Castriotta, ecco quando

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Carnevale di Manfredonia | 72^ Edizione “20 MINUTI CON IL TUO CARNEVALE”! LUNEDÌ 16 FEBBRAIO

Ore 16.30 | Teatro Lucio Dalla Special Guest I FORBICIONI! Franco Rinaldi e Lello Castriotta, un autentico pezzo di storia del nostro Carnevale, saranno ospiti della manifestazione.

Torna l’appuntamento con “20 Minuti con il tuo Carnevale”, la manifestazione che celebra la più autentica tradizione della città attraverso creatività e teatro, coinvolgendo i più giovani.

“20 Minuti con il tuo Carnevale” è la rassegna teatrale che vede protagonisti i ragazzi e i bambini delle scuole di Manfredonia, impegnati in rappresentazioni teatrali ispirate alla storia e ai personaggi del Carnevale di Manfredonia.

PARTECIPANTI E TITOLI DELLE RAPPRESENTAZIONI

Scuola dell’infanzia Bambin Gesù Manfredonia: “Il Grande Sogno delle Meraviglie” I.C. De Sanctis – Mozzillo (classe V C): “Aggiungi un posto a tavola” I.C. De Sanctis – Mozzillo (classe V D): “Romeo e Giulietta” ANFASS: “Cappuccetto Rosso” I.C. San Giovanni Bosco – Giordani, Primaria IV B : “A ggite alla Scole” I.C. San Giovanni Bosco – Giordani, Secondaria di Primo Grado: “A Carnevéle ogni Schèrze Véle” CPIA1 Foggia David Maria Sassoli: “Maschere di Pace” I.S. Roncalli-Fermi-Rutundi-Euclide: “Ze Peppe e l’àneme du Priatòrje”

L’iniziativa, dal forte valore educativo, è stata riportata in auge grazie all’impegno del Comune di Manfredonia, che ha fortemente voluto rilanciare un evento capace di coniugare arte, memoria storica e partecipazione attiva delle scuole.

#SAVETHEDATE Apertura Porte ore 16 | Sipario ore 16.30