Torna “WelFAREdiCOMUNITÀ”, il Festival dell’Inclusione di Monte Sant’Angelo

Dal 7 all’11 aprile 2025 la seconda edizione: un laboratorio collettivo per costruire comunità inclusive e generative.

Dopo il grande successo della prima edizione, nata nel 2024 nell’ambito di Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura di Puglia, torna il Festival dell’Inclusione “WelFAREdiCOMUNITÀ”, promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo – Assessorato al Welfare.

Dal 7 all’11 aprile 2025, la città si trasformerà in un cantiere di relazioni, confronto e partecipazione con un programma ricco di incontri, laboratori, spettacoli, testimonianze e buone pratiche sul welfare di prossimità, la cura dei legami, l’accessibilità e l’inclusione sociale.

“Questo Festival è il frutto di un impegno che parte da lontano e guarda lontano – afferma il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo –. Monte Sant’Angelo vuole essere un laboratorio per le politiche pubbliche capaci di generare comunità. Con ‘WelFAREdiCOMUNITÀ’ costruiamo spazi di ascolto e responsabilità condivisa, valorizzando l’intelligenza collettiva dei nostri territori.”

“Il welfare non si fa da soli, si fa insieme – sottolinea l’Assessora al Welfare Lea Basta –. Questa seconda edizione è un processo vivo di co-progettazione, che mette al centro il protagonismo delle persone e dei territori. Il Festival è un’occasione per dare visibilità al lavoro quotidiano di chi promuove inclusione e benessere, e per scrivere insieme nuovi strumenti di cittadinanza attiva.”

Cuore simbolico della manifestazione sarà il percorso di co-progettazione della “Carta dell’Inclusione”, che coinvolgerà istituzioni, scuole, associazioni, parrocchie, operatori sociali e sanitari, esperti e cittadini. L’obiettivo è tracciare 10 azioni concrete per una comunità inclusiva, un patto educativo e sociale da costruire insieme a Regione Puglia, ANCI, ASL, Diocesi, Libera, Ambiti territoriali e numerosi altri attori locali e regionali.

Il programma include presentazioni e dibattiti su inclusione scolastica, disabilità, salute mentale, legalità, empowerment femminile e sport inclusivo; Laboratori creativi con bambini e ragazzi, arte urbana, teatro, musica e flash mob; L’inaugurazione di spazi riqualificati e accessibili, iniziative per la valorizzazione del talento femminile.

Nel dettaglio: lunedì 7 presentazione del libro “Italiapartheid” di Leonardo Palmisano e del progetto “Learning Sciences Institute” dell’Università di Foggia; martedì 8 i laboratori nelle scuole con IFun, l’arte della difesa personale, la Festa di primavera nelle strutture socio-sanitarie e l’incontro dedicato alla salute mentale, al fareassieme e alla comunità educante; mercoledì 9 inaugurazione del parco giochi inclusivo, la street art, la presentazione del progetto regionale “Generiamo” sull’empowerment femminile; giovedì 10 il tennis con le persone con disabilità e il concerto dell’Orchestra Note a margine; venerdì 11 flash mob dell’accessibilità per l’inaugurazione dell’area del bivio di Via Manfredonia, l’inaugurazione del muro della legalità, il laboratorio teatrale per disabili e lo spettacolo “Bianca per sempre, all’ombra di Federico” e la grande giornata di co-progettazione per scrivere la “Carta dell’inclusione”.

Monte Sant’Angelo continua così il suo cammino come città dell’inclusione, della cura e della partecipazione attiva, rafforzando il legame tra cultura e welfare.

La seconda edizione di “WelFAREdiCOMUNITA”, Festival dell’inclusione è organizzata da COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO (ASSESSORATO AL WELFARE)

in collaborazione con Università di Foggia, IFun, Istituti Comprensivi “Giovanni XXIII” e “Tancredi – Amicarelli”, Istituto superiore “Gian Tommaso Giordani”, Ambito territoriale di Manfredonia, Cooperativa “Un sorriso per tutti”, Associazione “Teniamoci per mano Onlus – Distretto Gargano”, Centro Salute mentale di Manfredonia, UISP comitato territoriale Foggia-Manfredonia, Orchestra “Note a margine”, le strutture socio-sanitarie della città, Tavolo Permanente sulla Legalità insieme alle parrocchie, Associazione Bantù, Centro sociale, Comunità educativa “La Perla”, Rhymers Club, Dipartimento Welfare della Regione Puglia, ANCI Puglia, Diocesi, Avviso Pubblico.

Il coordinatore: Pasquale Gatta. Si ringrazia: i Responsabili di Settore Giosiana Santoro e Pasquale Rinaldi, Rosa Cotugno, Francesco La Torre, Giusy Falotico, Michele Protino, Antonella Tucci, Carmela Simone.

L’Assessora al Welfare Lea BASTA. Il Sindaco Pierpaolo d’ARIENZO.

