Eventi Capitanata

Torna l’appuntamento con Finestroni sul Gargano – “I Grottoni”!

Redazione26 Aprile 2026
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Torna l’appuntamento con Finestroni sul Gargano – “I Grottoni”!

Dopo il successo della prima edizione, siamo felici di invitarvi alla seconda edizione di questo meraviglioso trekking, in programma domenica 3 maggio.

Un’esperienza unica tra i suggestivi paesaggi del Gargano, da vivere insieme passo dopo passo, immersi nella bellezza della natura e nella magia de “I Grottoni”.

Le iscrizioni sono aperte: non perdere l’occasione di partecipare a questa nuova avventura e iscriviti subito!

Ti aspettiamo per condividere insieme una giornata di emozioni, natura e scoperta!

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Redazione26 Aprile 2026