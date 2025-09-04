[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Torna la Settimana Europea dello Sport con la Re Manfredi Run

Torna la Settimana Europea dello Sport! 🤸‍♀️

L’evento, promosso dalla Commissione Europea, dal Ministro per lo Sport e i Giovani e da Sport e Salute, vuole celebrare lo sport come forza di connessione, uguaglianza e inclusione, per ispirare la prossima generazione verso il #BeActive quotidiano.

Fare attività fisica è uno dei modi più efficaci per aumentare il benessere mentale, ridurre lo stress e unire le persone tra le varie generazioni.

Dai nonni che passeggiano con i nipoti agli adolescenti, l’attività fisica ci aiuta a sentirci meglio, a pensare in modo più chiaro e a creare legami ad ogni età.

Quest’anno, in particolare, la Settimana Europea dello Sport incoraggia tutti, soprattutto i giovani, a sostituire lo scrolling, quel movimento del pollice che scorre dal basso verso l’alto sullo schermo dei dispositivi digitali, con una passeggiata. Ogni piccolo passo conta, che si tratti di una sfida di ballo, di una passeggiata con gli amici o di una partita di basket.

La Re Manfredi RUN contribuisce attivamente alla Settimana Europea dello Sport con l’8^ edizione della Re Manfredi RUN che si terrà il 28/09/2025 alle ore 09:00 presso il Porto Turistico Marina del Gargano – Lungomare del Sole 1 – Manfredonia (FG).

Data

28/09/2025 – ore 09:00

Ritrovo

Manfredonia (FG) – Lungomare del Sole 1 – Porto Turistico Marina del Gargano

Percorso

10 km e 5 km Family Run

Quota

€ 10,00 – include pettorale + pacco gara (Maglia tecnica con prodotti tipici locali) + Medaglia ai finisher

ISCRIVITI ORA

Cosa ti aspetta

Percorso panoramico e segnalato

Ristori lungo il tracciato

Assicurazione e assistenza sul percorso

Maglia tecnica e Medaglia a tutti gli arrivati al traguardo

VEDI MAPPA

Pagamento in contanti e consegna pettorale e pacco gara il giorno della gara prima delle ore 08:30 presso il Porto Turistico. Se disponibili i pacchi gara verranno distribuiti anche la sera precedente la gara. Riceverete info sui profili social e sito web.

Servizi: deposito borse, assistenza medica, ristori e assicurazione RC.

Tutte le info sulla gara: https://www.remanfredirun.it/

Tutte le info sulla Settimana Europea dello Sport qui: 👉 https://www.sportesalute.eu/beactive.html