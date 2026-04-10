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Torna la sabbia del Sahara? Pioggia ‘sporca’ nella prossima settimana

Secondo gli ultimi aggiornamenti diSkiron, Università di Atene, ripresi da IlMeteo.it, una immensa nube di sabbia raggiungerà anche il nostro Paese già nel corso del weekend: potremo notare i classici cieli giallognoli o rossastri che ci terranno compagnia specie durante il tramonto o quando la luce solare riuscirà a giocare con il pulviscolo in sospensione.



Tuttavia, la fase clou è attesa da Domenica 12 Aprile: il sopraggiungere di una perturbazione favorirà poi il depositarsi al suolo del pulviscolo presente in atmosfera su molte delle nostre regioni, per via delle precipitazioni. Le zone maggiormente interessate da questo particolare fenomeno (ricaduta della polvere in sospensione) saranno le regioni di Nordovest, i settori tirrenici e le due Isole Maggiori dove ci aspettiamo le piogge più significative.

Questa particolare configurazione ci terrà in compagnia anche in avvio della prossima settimana quando piogge e temporali raggiungeranno molte delle nostre regioni. Saranno piogge sporche, perciò se avete intenzione di lavare la macchina sarà meglio rimandare.



